Hanoi (VNA) – La 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires s’est ouvert vendredi 15 septembre à Hanoi, mettant en exergue la promotion du rôle de la jeunesse dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) via la transformation numérique et l’innovation.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê ouvre la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, à Hanoi, le 15 septembre. Photo: VNA





À l’unique événement multilatéral important organisé par le Vietnam en 2023 et présidé entre autres par le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê, le président de l’Union interparlementaire (UIP) Duarte Pacheco et le secrétaire général de l’UIP Martin Chungong, le secrétaire général du Part Nguyên Phu Trong, le président de la République Vo Van Thuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont envoyé leurs corbeilles de fleurs en guise de félicitations.

Suite au succès de l’Assemblée générale de l’UIP-132 en 2015, de la 26e conférence du Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF-26) en 2018 et de la 41e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) en 2020, l’organisation par l’Assemblée nationale du Vietnam de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires continue d’affirmer la participation active, proactive et responsable du Vietnam au sein de l’UIP ; et en même temps, montre la priorité et l’attention particulières du Vietnam envers la jeunesse et les problèmes mondiaux de la jeunesse d’aujourd’hui, a déclaré en ouverture Vuong Dinh Huê.

Le président Vo Van Thuong s'exprime sur un message vidéo à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, à Hanoi, le 15 septembre. Photo: VNA



Accélération de la mise en œuvre des ODD

S’adressant à plus de 300 jeunes parlementaires venus de plus de 70 parlements membres de l’UIP et représentants des organisations internationales, 124 jeunes parlementaires vietnamiens, il a brossé un panorama des réalisations importantes d’une signification historique accomplies par le Vietnam après 37 ans de mise en œuvre de l’œuvre de rénovation, lancée en 1986.



Le Vietnam s’est fixé deux objectifs : à l’horizon 2030, l’année marquant le 100e anniversaire du Parti communiste du Vietnam, devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de tranche supérieure ; et en 2045, l’année du 100e anniversaire de la République démocratique du Vietnam, devenir un pays développé à revenu élevé, a-t-il fait savoir.

Le secrétaire général de l’UIP Martin Chungong s'adresse à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, à Hanoi, le 15 septembre. Photo: VNA



Alors que le monde est entré dans la troisième décennie du XXIe siècle avec d’innombrables événements imprévisibles, mais la paix, la coopération et le développement restent la tendance majeure dans le monde, le plus haut législateur vietnamien a demandé aux délégués à focaliser leurs débats sur la transformation numérique, l’innovation et l’entrepreneuriat, et la promotion promotion du respect de la diversité culturelle pour le développement durable.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a proposé les pistes de réflexion sur le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies ; le rôle des pays développés, des organisations internationales, du monde des affaires et des jeunes dans la résolution de problèmes mondiaux ; la planification, la mise en œuvre des lois et l’organisation des actions pour le bonheur des gens ; la promotion des valeurs culturelles et humaines dans le développement durable, du respect de la diversité culturelle dans le contexte de la quatrième révolution industrielle ; et l’établissement d’un réseau mondial de jeunes parlementaires sur l’innovation.

Renforcement de la coopération internationale

Les délégués à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires posent pour une photo de groupe. Photo: VNA





Dans un message à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, le président Vo Van Thuong a adressé une chaleureuse bienvenue à toutes les délégations participantes et à tous les hôtes distingués, souhaitant que cette conférence soit couronnée de succès avec l’adoption de la Déclaration sur le rôle de la jeunesse dans la promotion de la mise en œuvre des ODD à travers la transformation numérique et l’innovation.



A leur tour, le président de l’UIP Duarte Pacheco, le président de forum des jeunes parlementaires de l’UIP Dan Carden, le secrétaire général de l’UIP Martin Chungong, et le secrétaire général adjoint de l’Union internationale des télécommunications (UIT) Tomas Lamanauskas (par un message vidéo) sont intervenus pour plaider en faveur de la promotion du rôle de la jeunesse dans la mise en œuvre des ODD via la transformation numérique et l’innovation. – VNA