Les délégués participent à la 8e conférence du présidium du FPV du 8e mandat. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a tenu le 12 avril la 8e conférence du Présidium du FPV du 8e mandat pour discuter des questions de personnel.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale et président du CC du FPV Tran Thanh Man a affirmé que la Commission d'organisation du CC du Parti annoncerait l'avis du Bureau politique sur le personnel présenté au poste de président du CC du FPV.

Le Comité permanent du CC du FPV présentera un rapport pour demander des avis sur le complément et le changement du personnel participant au Présidium, au Comité permanent du CC du FPV du 9e mandat, a-t-il dit.

Tran Thanh Man, membre du Bureau politique, vice-président permanent de l’Assemblée nationale et président du FPV, prononce un discours lors de la conférence. Photo: VNA



Lors de la conférence, 100% des délégués ont approuvé la présentation de Do Van Chien, secrétaire du Comité central, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti du FPV, au Comité, au Présidium et au poste de président du CC du FPV du 9e mandat (2019-2024) lors de la 4e conférence consultative du CC du FPV.

Ils ont convenu de désigner 8 membres supplémentaires au CC du FPV et deux autres au Présidium du CC du FPV du 9e mandat (2019-2024).

Les conférenciers ont approuvé le rapport et la résolution sur le complément et le changement du personnel qui participera au CC, au Présidium et au Comité permanent du CC du FPV du 9e mandat, qui seront soumis à la 4e Conférence du CC du FPV. -VNA