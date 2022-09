Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le Président Ho Chi Minh a proclamé l'indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam - l'actuelle République socialiste du Vietnam. Photo d'archives: VNA

La Havane (VNA) - L'ambassade du Vietnam à Cuba a organisé mercredi 6 septembre à La Havane une cérémonie solennelle à l'occasion du 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

La cérémonie a vu la présence des dirigeants du Parti, de l'État, du Front, des organismes et des localités de Cuba, des représentants des corps diplomatiques, ainsi des ressortissants vietnamiens résidant au pays amérique.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung, a souligné la signification importante du 2 septembre 1945 qui a vu la naissance de la République démocratique du Vietnam (République socialiste du Vietnam actuelle), tout en rappelant les jalons historiques du pays et la tradition héroïque du peuple vietnamien durant sa lutte pour l'indépendance nationale sous la direction clairvoyante et judicieuse du Parti communiste du Vietnam

L'ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Thanh Tung, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA

Après 77 ans d'indépendance nationale et 35 ans de mise en œuvre du Doi Moi (Renouveau), le Vietnam est devenu l'une des 40 plus grandes économies du monde, avec près de 99 millions d'habitants et une croissance du PIB au premier trimestre du 2022 de 6,42%.

Ces 77 dernières années, le Vietnam a toujours reçu un grand soutien, un partage et une aide accordés par des peuples épris de paix et des forces progressistes du monde entier, en particulier le peuple cubain, a déclaré le diplomate vietnamien, notant que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam sont fiers de préserver et de développer la fraternité, la coopération intégrale et la confiance absolue établies depuis 62 ans avec le Parti, l'État et le peuple de Cuba.

Il a exprimé son espoir que les des relations bilatérales se développeront de plus en plus de manière durable, répondant aux aspirations et aux intérêts des peuples des deux pays. -VNA