Hanoi (VNA) – Le Vietnam et le Laos ont commémoré mardi 29 octobre à Hanoi le 70e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, réaffirmant la solidarité et l’alliance de combat spéciales qui unissent les deux pays.

Les dirigeants vietnamiens et lao lors du 70e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos. Photo : VNA

L’ancien secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nông Duc Manh, les anciens présidents de l’Assemblée nationale du Vietnam (ANV) Nguyên Van An et Nguyên Sinh Hung ont participé à cet événement.La présidente de l’ANV Nguyên Thi Kim Ngân, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, le ministre de la Défense Ngô Xuân Lich, le secrétaire du Comité central du PCV et président du Comité de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV Vo Van Thuong, et le secrétaire du Comité central du PCV et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Trân Thanh Mân y ont également assisté.Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Bounnhang Vorachit, à la tête d’une haute délégation du PPRL et de l’Etat lao, a assisté à cet événement.Le secrétaire général du PCV et président vietnamien Nguyên Phu Trong et le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc y ont envoyé chacun une corbeille de fleurs en guise de félicitations."Suivant les enseignements du Président Hô Chi Minh : Aider les habitants du pays ami, c’est nous aider nous-même , dans la guerre de résistance contre les agresseurs colonialistes français, les cadres, les soldats volontaires vietnamiens ont surmonté toutes les difficultés, toutes les souffrances, tous les sacrifices, ayant fourni une aide active au Laos, combattu côte à côte avec l’Armée Lao Issara et remporté d’éclatantes victoires", a déclaré en ouverture le ministre de la Défense, Ngô Xuân Lich."Les victoires brillantes remportées par les soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos sont à jamais une épopée éternelle, un symbole de la solidarité spéciale de combat entre le Vietnam et le Laos dans le passé, au présent et dans le futur.Le ministre Ngô Xuân Lich a également souligné qu’en promouvant de grandes réalisations dans les liens bilatéraux, les deux pays devraient continuer à construire une relation de solidarité spéciale, d’attachement fidèle ; à promouvoir leur coopération intégrale dans les domaines de l’économie, de la politique, de la culture, de la société et de la défense et de la sécurité ; et faire en sorte que la coopération en matière de défense devienne réellement l’un des piliers des relations spéciales Vietnam-Laos.