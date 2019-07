La cinquième Journée internationale du Yoga célébrée à Da Nang. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – À l’occasion de la 5e Journée internationale du Yoga (le 21 juin), plus de 1.200 habitants de la ville centrale de Da Nang ont participé le 30 juin à une pratique collective de yoga.

La manifestation était organisée conjointement par l'Association municipale d'amitié Vietnam-Inde, l’ambassade d’Inde au Vietnam, la compagnie d'assurance Bao Viêt Life, les centres et clubs yoga locaux.

Placée sous le thème « Yoga et action climatique », la Journée internationale du Yoga 2019 vise à sensibiliser le public de par le monde aux nombreux bénéfices du yoga.

Selon Vo Van Thang, président de l'Association d'amitié Vietnam-Inde de Da Nang, la pratique collective de yoga est un évènement annuel qui a pour objectif de promouvoir le yoga et ses effets positifs, tout en contribuant à intensifier les relations d’amitié et de coopération entre les Vietnamiens et les Indiens.

Photo : VNA

En 2014, l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) a proclamé le 21 juin Journée internationale du yoga à la demande du Premier ministre indien Narendra Modi. Cette proposition a reçu le soutien des dirigeants de 177 des 193 États membres de l'ONU.

Cette journée internationale vise à sensibiliser le public de par le monde aux nombreux bénéfices du yoga sur le corps et l'esprit. Cette approche vis-à-vis de notre santé et de notre bien-être peut aussi avoir des effets plus vastes sur le monde qui nous entoure, sur nos proches, sur nos modes de vie et, enfin, sur notre développement durable en harmonie avec la nature. –VNA