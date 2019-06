Hanoi, 16 uin (VNA - Le consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville célébrera la 5e Journée internationale du yoga le 29 juin, au stade Hô Xuân Huong, dans le 3e arrondissement.

Conférence de presse sur la 5e Journée internationale du yoga au Vietnam. Photo: Minh Thu/CVN

Le yoga est une pratique visant à transformer le corps et l'esprit, jouant un rôle important dans le maintien de la santé mentale et physique. Sa pratique quotidienne permet de renforcer le système immunitaire et la résistance. Des millions de personnes à travers le monde pratiquent le yoga pour améliorer leur santé.Au Vietnam, le yoga devient de plus en plus populaire, en témoigne le fort intérêt que portent les habitants à la Journée internationale du yoga.La participation enthousiaste des amateurs de yoga, ainsi que le grand soutien des autorités de Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités ont renforcé le partenariat entre les deux pays et les deux peuples. La 4e Journée internationale du yoga en 2018 a attiré près de 20.000 participants à Hô Chi Minh-Ville et dans de nombreuses autres provinces du pays.La 5e Journée internationale du yoga se déroulera dans tout le Vietnam: le 15 juin à Khanh Hoà, le 16 juin à Dak Lak, le 21 juin à Tiên Giang, le 22 juin à Cân Tho, Vinh Phuc et Hanoï, le 23 juin à Soc Trang, le 29 juin à Hô Chi Minh-Ville, le 30 juin à Dà Nang et, enfin, le 6 juillet à Bà Ria - Vung Tàu. - CVN/VNA