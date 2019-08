"La route des noix de coco" présentée lors du 4e Festival de la noix de coco. Photo : baodongkhoi.vn

Hanoï (VNA) - La 5e édition du Festival de la noix de coco de Bên Tre se tiendra du 14 au 20 novembre dans cette province du Delta du Mékong, a annoncé le Comité populaire provincial lors d’une conférence de presse tenue à Hanoï le 31 juillet.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Nguyên Huu Lâp, ce festival permettra de mettre à l'honneur le cocotier et les produits locaux à base de coco tout en présentant la filière locale et des spécialités auprès des touristes vietnamiens et étrangers.

Il s’agira également d’une bonne occasion pour Bên Tre de promouvoir ses exportations de produits à base de noix de coco et de sensibiliser le public à la culture locale du cocotier et aux potentiels de ce fruit.

En outre, le festival contribuera à attirer des investissements dans cette filière mais aussi dans le développement du tourisme, a-t-il ajouté.

De nombreuses activités seront organisées dans ce cadre, notamment un festival de cuisine, une exposition de produits, une conférence sur la chaîne de valeur de la noix de coco et une semaine culturelle, artistique et touristique qui proposera une série d'événements comme des performances artistiques, des jeux folkloriques et la présentation de circuits touristiques.

La province de Bên Tre représente la moitié des plantations de cocotiers du pays et 80% de celles du Delta du Mékong. Actuellement, la province compte plus de 71.000 ha de cocotiers qui produisent près de 800 millions de fruits par an. La localité gagne en moyenne 200 millions de dollars par année grâce aux exportations de noix de coco.

Cette filière joue un rôle important dans le développement socio-économique de la province. -VNA