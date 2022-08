Hô Chi Minh-Ville, 16 août (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite le 15 août, en collaboration avec le consulat général de Singapour, redoubler d'efforts pour stimuler le développement et la prospérité des peuples vietnamien et singapourien, a déclaré le vice-président du comité populaire municipal Vo Van Hoan.

Photo : VNA

Vo Van Hoan a prononcé cette remarque lors d'une cérémonie pour célébrer la 57e fête nationale de Singapour organisée par le consulat général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville.



Félicitant Singapour pour sa fête nationale, Vo Van Hoan s'est dit impressionné par son développement robuste sur près de six décennies. Singapour est actuellement l'un des pays les plus développés au monde et un modèle avec une approche pionnière - "oser rêver, regarder vers l'avenir et rechercher de nouvelles solutions et opportunités".

Construites sur la base des relations florissantes entre les deux pays, les relations Hô Chi Minh-Ville -Singapour ont obtenu de bons résultats, a-t-il déclaré, notant qu'en raison de la proximité géographique et des similitudes culturelles, Hô Chi Minh-Ville et Singapour disposent d'un grand potentiel pour se compléter dans divers domaines.

Selon le responsable, Singapour est depuis des années le plus grand investisseur et le deuxième partenaire commercial de Hô Chi Minh-Ville. Depuis 1988, Singapour a investi près de 1.490 projets, d'une valeur d'environ 11,9 milliards de dollars, dans le pôle économique du Sud. L'année dernière, le commerce bilatéral a atteint près de 8 milliards de dollars malgré les impacts de la pandémie de COVID-19.

Les deux parties ont maintenu une coopération étroite dans de multiples domaines, notamment l'éducation, la formation du personnel public, l'urbanisme, le tourisme et les échanges culturels, a-t-il indiqué.

Le consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville, Roy Kho Ngee Seng, a pour sa part déclaré que les relations Vietnam-Singapour se sont toujours fortement développées dans tous les domaines, de la politique et de l'économie à la culture, la défense nationale et l'éducation.

Il a ajouté qu'en tant que plus grande source d'IDE du Vietnam au cours des deux dernières années, Singapour a versé plus de 4,1 milliards de dollars au Vietnam au cours du premier semestre 2022, ce qui représente 29,5% du total des IDE du Vietnam au cours de la période. Le chiffre devrait encore augmenter, a-t-il déclaré.

Le diplomate a en outre noté que Hô Chi Minh-Ville reste une destination prometteuse pour les entreprises singapouriennes qui cherchent à développer leurs activités au Vietnam. Singapour a investi dans 70 projets avec un capital social de 116 millions de dollars à Hô Chi Minh-Ville au cours des sept premiers mois de l'année et s'est inscrit pour ajouter 1,14 milliard de dollars aux projets opérationnels, représentant 80% des IDE ajoutés dans le hub.

Il a déclaré que Singapour avait coopéré efficacement avec Hô Chi Minh-Ville et les localités du sud pour accélérer l'économie numérique et verte, espérant que le partenariat des deux parties dans l'économie numérique et la réponse au changement climatique offrirait davantage d'opportunités de développement pour leurs communautés d'affaires et leurs habitants. - VNA