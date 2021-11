Hanoi, 17 novembre (VNA) - La 4e consultation politique entre le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung et son homologue uruguayenne Carolina Ache Batlle a eu lieu le 17 novembre sous la forme d'une conférence en ligne pour discuter de la situation de chaque pays et des mesures de renforcement des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung. Photo : VNA

Lors de l’entretine, les deux vice-ministres ont partagé sur la situation des deux pays face à la pandémie de COVID-19, des mesures en déploiement pour promouvoir la croissance économique et assurer le bien-être social.

Les deux parties ont discuté des mesures visant à élargir et à approfondir les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et l'Uruguay dans les temps à venir.

Elles ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration pour promouvoir l'échange de délégations de haut niveau lorsque les conditions le permettent, en maintenant efficacement le mécanisme du comité mixte de coopération économique, commerciale et d'investissement et de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, en encourageant la coopération entre les ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays sous diverses formes.

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a affirmé que les deux parties ont encore de nombreux potentiels de coopération dans le domaine de l'économie et du commerce, sans oublier de remercier l'Uruguay pour sa bonne coordination et son soutien au Vietnam dans les forums multilatéraux et les organisations internationales.

La vice-ministre uruguayenne des Affaires étrangères Carolina Ache Batlle a affirmé que le Vietnam est l'un des partenaires importants de l'Uruguay en Asie et a convenu de poursuivre la coordination avec le Vietnam dans le processus d'expansion et d'accès aux marchés des deux pays des régions Amérique du Sud et Asie-Pacifique.

Les deux vice-ministres ont convenu de promouvoir la concrétisation de la coopération dans un certain nombre de domaines potentiels pour s’orienter vers la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques (1993-2023).

Les deux parties ont également discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun et convenu de continuer à coordonner leurs points de vue et de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux dont le Vietnam et l'Uruguay sont membres. - VNA