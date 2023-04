Hanoi (VNA) – La 4e Conférence mondiale du Programme de systèmes alimentaires durables (SFS), un partenariat multipartite mondial, se tiendra du 24 au 27 avril à Hanoi, a annoncé mardi 18 avril à la presse le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).

Vue de la conférence de presse sur la tenue de la 4e Conférence mondiale du Programme SFS. Photo:

hanoimoi.com.vn



L’événement, qui sera co-organisé par le MARD et le programme SFS qui fait partie du réseau One Planet de l’Organisation des Nations unies, un mécanisme dédié à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) relevant de la consommation et de la production, attirera la participation de 300 délégués.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyên Hoàng Hiêp, a déclaré que la conférence visait à transmettre au monde le message de la marque agricole du Vietnam en tant que fournisseur alimentaire transparent, responsable et durable. Cela montre également que le Vietnam est un membre responsable des dossiers mondiaux, notamment la sécurité alimentaire et énergétique, les changements climatiques et les épidémies émergentes.

Selon Nguyên Dô Anh Tuân, directeur du Département de coopération internationale du MARD, la conférence passera en revue les difficultés et les défis liés à la transformation du système alimentaire. Elle avancera des solutions, en se concentrant sur des questions telles que les modèles et l’architecture globale du système alimentaire ; les politiques nationales et la gouvernance des systèmes alimentaires ; les modes de consommation et les moyens de mettre en œuvre la transformation du système alimentaire.

Des modèles typiques de transformation du système alimentaire dans un certain nombre de pays et d’initiatives internationales seront également présentés lors de l’événement, a ajouté le responsable.

L’accueil de la conférence intervient alors que le secteur agricole vietnamien met en œuvre une stratégie de développement agricole et rural durable pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, qui repose sur trois piliers, à savoir l’agriculture écologique, la campagne moderne, la culture civilisée et agriculteurs intelligents.

Les défis des systèmes alimentaires mondiaux appellent une transformation profonde et rapide de la façon dont nous produisons, transformons, vendons au détail et consommons les aliments et éliminons les déchets organiques. Photo: VNA



Le secteur agricole vietnamien évolue vers un développement intégré à valeurs multiples dans le sens de la haute technologie, de la diversité, de la durabilité, des faibles émissions, de l’utilisation rationnelle des ressources, de la protection de l’environnement écologique et de la conservation de la biodiversité, a indiqué Nguyên Dô Anh Tuân.

Un certain nombre de séances et une série d’événements parallèles auront lieu dans le cadre de la conférence, y compris une réunion au niveau ministériel qui sera organisée le 25 avril par le Forum économique mondial en collaboration avec le MARD.

Le réseau One Planet est une communauté mondiale de praticiens, de décideurs et d'experts, y compris des gouvernements, des entreprises, la société civile, des universités et des organisations internationales, qui met en œuvre le cadre décennal de programmes sur la consommation et la production durables et travaille à la réalisation de l’ODD 12 : assurer modes de consommation et de production durables.

Le programme SFS est un partenariat multi-acteurs axé sur la catalyse d’une transformation urgente vers des systèmes alimentaires durables, en tant que stratégie essentielle pour atteindre les ODD.

Le programme a été lancé en octobre 2015 par la Suisse, le Costa Rica et le Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam, avec le soutien du Comité consultatif multipartite (MAC) composé de 20 membres de différents groupes de parties prenantes. Depuis 2021, le MADR est membre représentant de l’Asie au sein du MAC. - VNA