Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone coprésident la 45e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont coprésidé jeudi matin, 12 janvier à Vientiane, la 45e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos.

La réunion, qui s'est tenue les 11 et 12 janvier, a vu la participation de représentants de plus de 20 ministères, agences et localités des deux pays.

Les deux parties ont discuté et convenu de concrétiser les conclusions des deux Bureaux politiques dans l'Accord sur le plan de coopération entre les deux pays en 2023. Elles ont apprécié les résultats de la coopération intégrale entre les deux pays en 2022, ainsi que de la mise en œuvre efficace des accords de coopération.

Ils travailleront également à créer des changements dans les partenariats dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation, des soins de santé et des sciences et technologies, à accroître l'efficacité des investissements et à promouvoir le développement des infrastructures socio-économiques au Laos.



Les deux parties ont noté avec plaisir les résultats de la coopération intégrale enregistrés en 2022, affirmant que le commerce bilatéral a dépassé l'objectif fixé pour atteindre 1,73 milliard de dollars, en hausse de 24% par rapport à l'année précédente.

L'investissement du Vietnam au Laos l'année dernière a également dépassé 180 millions de dollars, soit une augmentation de 52,5% en glissement annuel.

Les deux pays ont convenu de se concentrer sur la mise en œuvre des Déclarations et accords conjoints conclues par les deux Bureaux politiques et d'autres, notamment celui signé lors de la 45e réunion.



Concernant les orientations de coopération dans les temps à venir, les deux parties ont convenu de bien mettre en œuvre des déclarations communes ; des conventions entre les deux Bureaux politiques, en s'efforçant d'augmenter le commerce bilatéral de 10 à 15 % en 2023 par rapport à 2022. Les deux parties ont convenu d'élargir la coopération en matière de formation, de ressources humaines, d'investissement dans des projets d'infrastructures de transport reliant les deux pays, dans la gestion de l'utilisation durable de l'eau et des ressources naturelles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone assistent à la cérémonie de signature du procès-verbal de la 45e réunion et de l'accord de coopération 2023 du Comité de coopération bilatérale entre les gouvernements du Vietnam et du Laos. Photo: VNA

Lors de la réunion, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a proposé aux deux parties continuent de renforcer l'échange de délégations à tous les échelons pour consolider les relations politiques de confiance spéciales et durables; de promouvoir l'échange de théories politiques; de coordonner pour assurer la sécurité, l'ordre social et la sûreté et de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense.

Le Parti, le gouvernement, le peuple vietnamiens considère ceux lao comme des camarades, des frères fiables. Par conséquent, les deux parties doivent s'entraider pour édifier une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale profonde proactive, a affirmé le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh.

Il s'est déclaré convaincu que le succès de la réunion créerait un nouvel élan, rendant la coopération bilatérale de plus en plus pratique et efficace, contribuant à la consolidation et au renforcement des relations d'amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam-Laos. -VNA