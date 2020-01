Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 42e session du Comité intergouvernemental de la coopération bilatérale Vietnam-Laos a eu lieu le 4 janvier, à Hanoï, sous l’égide conjoint du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et du Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith, avec la participation des représentants de ministères, secteurs, localités et entreprises vietnamiens et laotiens.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'est félicité du développement positif des relations de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines.

Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a félicité le Vietnam pour ses impressionnantes réalisations en matière de développement socio-économique en 2019, notamment sa croissance économique élevé de plus de 7%. Il a aussi hautement apprécié les résultats de la coopération intégrale entre les deux pays.

Les deux Premiers ministres sont satisfaits des résultats de la mise en œuvre du Programme de coopération entre les deux gouvernements en 2019 dans tous les domaines: politique, relations extérieures, défense et sécurité, transport, éducation… La coopération économique a progressé, devenant un point lumineux dans les relations bilatérales avec un commerce bilatéral affichant 1,2 milliard de dollars, en hausse annuelle de 12,5%. Le Vietnam a continué de maintenir sa position d'investisseur étranger majeur au Laos avec près de 430 projets cumulant une fonds total de près de 5 milliards de dollars. La coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation a été renforcée. Le nombre de bourses vietnamiennes réservées au Laos a augmenté, portant le nombre total d'étudiants laotiens au Vietnam à plus de 17.000 personnes.



Les deux parties se sont mises d'accord sur les orientations de la coopération en 2020, avec l’accent mis sur le renforcement des piliers de la coopération en matière de politique, de relations extérieures, de défense et de sécurité ; le renforcement de l'échange d'expériences sur la stabilité macroéconomique et le développement durable; l’amélioration de la connectivité, en particulier dans le domaine des transports et de l'énergie ; l’amélioration de l'environnement des affaires.

Les deux pays vont s'efforcer d’augmenter le commerce bilatéral à au moins 10%- 15% d'ici 2020; coordonner pour élaborer une stratégie de coopération entre les deux pays au cours des 10 prochaines années. Les ministères, secteurs et localités des deux pays vont continuer de promouvoir les échanges et la coopération dans les domaines : culture, science, sports, santé, justice ...



Les deux dirigeants sont convenues de continuer à coopérer et à se soutenir lors des forums internationaux et régionaux, d'approfondir le processus de coopération et d'alliance au sein de la Communauté de l'ASEAN, de renforcer la solidarité face aux problèmes stratégiques de la région, dont celui de la Mer Orientale, de la gestion et de l'utilisation efficaces et durables des ressources en eau du Mékong ... Le Laos a affirmé son soutien au Vietnam pour assumer son rôle de président de l'ANASE en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité l’ONU.



Les deux Premiers ministres ont souligné qu’ils demanderaient aux ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays de coordonner étroitement pour la mise en œuvre immédiate des décisions prises.

Après la session, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue laotien Thongloun Sisoulith ont assisté à la signature d'importants documents de coopération, notamment la Convention sur le plan de coopération 2020 entre le gouvernement du Vietnam et du Laos, le Procès-verbal de la 42e réunion du Comité intergouvernemental de la coopération bilatérale Vietnam- Laos; et des accords concernant le transfert des personnes condamnées, les transport, l’éducation et la formation, la centrale hydroélectriques, la centrale au charbon ...- VNA