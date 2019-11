Les ministres des Transports de l’ASEAN et de ses partenaires lors de la réunion, le 15 novembre à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 25e conférence des ministres des Transports de l’ASEAN (ATM) et les conférences connexes se sont clôturées au Vietnam. Plusieurs documents importants ont été signés.

Lors de la conférence de presse donnée le 15 novembre, le ministre vietnamien des Transports, Nguyen Van The, a annoncé que plusieurs accords-cadres favorisant le transport maritime et aérien avaient été signés, dont deux protocoles concernant les services de transport aérien et l’accord de transport aérien entre l’ASEAN et la Chine.

Pourtant, le transport ferroviaire rencontre encore des difficultés. Dans les temps à venir, les pays se concentreront sur ce type de transport, a souligné Nguyen Van The.

L’ATM 25 a abouti à de nombreux programmes et projets favorables au développement du transport de marchandises et de passagers entre les pays membres de l’ASEAN et des partenaires comme la Chine, la République de Corée et le Japon en 2020, ainsi qu’à la définition des orientation futures.-VNA