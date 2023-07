La cérémonie de célébration de la 234e Fête nationale de la France célébrée à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé le 13 juillet une cérémonie pour célébrer la 234e Fête nationale de la France (14 juillet 1789-2022).

Dans son discours, la présidente de l'Association d’amitié et de coopération Vietnam-France Nguyen Thi Ngoc Dung a souligné que les deux pays entretenaient des relations de longue date et des liens profonds dans l'histoire et la culture.

Au cours de ces 50 dernières années, les relations d'amitié et de coopération bilatérales sont devenues de plus en plus fructueuses dans divers domaines, notamment le commerce, l'investissement, la culture, l'éducation et la diplomatie entre les peuples.

Le Vietnam et la France partagent désormais de nombreux points de vue et intérêts similaires sur les questions internationales, et le renforcement de leur collaboration devient une exigence objective dans l'intérêt des deux pays, a-t-elle ajouté.

Elle a souligné la coopération entre les localités vietnamiennes et françaises qui a débuté dans les années 1990, considérant la relation jumelle entre Ho Chi Minh-Ville et la ville Lyon et la région Rhône-Alpes de France comme un pilier contribuant à renforcer la solidarité entre les deux peuples.

Pour sa part, la consule générale de France à Ho Chi Minh Ville, Mme Emmanuelle Pavillon-Grosser, a déclaré qu'au-delà des résultats positifs des visites mutuelles de haut niveau, la communauté française forte, dynamique et volontaire a été présente dans tous les domaines au Vietnam, contribuant de manière substantielle au développement local.

Les relations bilatérales dans les affaires culturelles, éducatives et juridiques se sont encore resserrées, ce qui se voit le plus clairement dans les milliers d'étudiants vietnamiens en France qui sont devenus un important pont d'amitié entre les deux pays, a-t-elle annoncé.

La diplomate française a également saisi cette occasion pour remercier la HUFO pour ses contributions à l'amitié Vietnam - France.-VNA