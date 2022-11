Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La Commission de contrôle du Comité central du Parti a tenu sa 22e réunion les1er et 2 novembre, décidant de sanctions disciplinaires à l’encontre de certains organisations et individus.

Le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de province de Dong Thap (Sud) pour le mandat 2021-2026 a reçu une réprimande pour ses violations des règles de travail et son leadership laxiste qui a permis au Comité populaire provincial et à certaines organisations et individus d'enfreindre les réglementations du Parti et les lois de l'État en matière d'appel d'offres et d'achat de matériel médical servant à lutter contre la pandémie de COVID-19.

La commission a également adressé une réprimande à Pham Thien Nghia, vice-secrétaire du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité des affaires du Parti et président du Comité populaire provincial, chef du Comité de pilotage provincial de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 ; et Ngo Hong Chieu, ancien membre du Comité provincial du Parti et ancien directeur du Service provincial des finances.

Doan Tan Buu, membre du Comité provincial du Parti, membre du Comité des affaires du Parti et vice-président du Comité populaire provincial ; et Nguyen Lam Thai Thuan, membre du Comité provincial du Parti et directeur du Service provincial de la santé ont reçu un avertissement.



La commission a également conclu que la Permanence du Comité du Parti de la Compagnie générale de l’industrie navale (Vinashin) des mandats 2010-2015 et 2015-2020 avaient violé le principe du centralisme démocratique et des règles de travail et négligé la direction et de la supervision, permettant ainsi le Conseil des membres, la Direction, les affiliés et certaines individus à enfreindre les règlementations du Parti et les lois de l'État en matière de gestion financière, causant de grandes pertes et un gaspillage des actifs et des fonds de l'État.



Selon la commission, la Permanence du Comité du Parti de Vinashin des mandats 2010-2015 et 2015-2020 ; Vu Anh Tuan, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil des membres de Vinashin ; Cao Thanh Dong, membre de la Permanence du Comité du Parti, membre du Conseil des membres et directeur général de Vinashin ; et certaines autres personnes doivent assumer la responsabilité devant les violations mentionnées.

La commission a convenu que des sanctions disciplinaires devaient être prises à leur encontre.



En outre, la commission a décidé de donner un avertissement à la Permanence du Comité du Parti de la Police de la province d'An Giang (Sud) pour le mandat 2015-2020 et à certains hauts fonctionnaires et anciens dirigeants de la Police provinciale. Plusieurs autres officiers ont été réprimandés.



Le Comité des affaires du Parti du Parquet populaire d'An Giang et le Comité des affaires du Parti du Tribunal populaire d’An Giang mandats 2015-2020 et 2020-2025 et des hauts fonctionnaires et anciens fonctionnaires de deux organes ont reçu un avertissement.

La commission a également donné des avertissements à certaines organisations du Parti et à des responsables sortants et anciens locaux.



La commission a noté que la Permanence du Comité du Parti de la province de Soc Trang (Sud) avait commis des actes répréhensibles et des infractions, créant les conditions pour que certaines organisations et individus violent les règlementations du Parti et les lois de l'État dans le travail du personnel, la gestion et l'utilisation foncières et la déclaration de biens.



La commission a demandé au Comité provincial du Parti de corriger les infractions et d'examiner la responsabilité des organisations et des individus concernés, et de rendre compte des résultats à la commission.



Plusieurs autres questions ont également été examinées lors de cette réunion. – VNA