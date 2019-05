Hanoi, 20 mai (VNA) - La septième session de la 14ème Assemblée nationale (AN) s'est ouverte à Hanoi le 20 mai.

Séance d'ouverture de de la 7e session de la 14e législature de l’AN. Photo : VNA

La présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, a déclaré lors de l'ouverture de la séance que la session se concentrerait sur l'élaboration de lois avec l'adoption de sept projets de lois et deux Résolutions, ainsi que sur la discussion de neuf autres projets de loi.

Les députés de l’AN donneront des avis sur les rapports sur la situation socio-économique et le budget de l'Etat pour 2018 et 2019, tout en conduisant une supervision suprême et des séances de questions-réponses, a-t-elle déclaré.

Après la cérémonie d'ouverture, les députés ont écouté un certain nombre de rapports, notamment ceux sur l'évaluation de la mise en œuvre du développement socio-économique et les plans budgétaires de l'État pour 2018, ainsi que pour les premiers mois de 2019; le résumé des opinions des électeurs envoyé à la 7e session; et les résultats de la supervision du règlement des demandes des électeurs envoyés à la session précédente.

Dans l'après-midi, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, a présenté un projet de loi sur les amendements et compléments à un certain nombre d'articles de la loi sur les activités d'assurance et de la loi sur la propriété intellectuelle.

Après cela, le président du comité des lois de l’AN, Nguyen Khac Dinh, a présenté un rapport de vérification du projet de loi.

Le ministre des Finances, Dinh Tien Dung, a lu une proposition demandant à l'AN d'approuver le solde du budget de l'État pour 2017, tandis que l'Auditeur général, Ho Duc Phoc, a présenté un rapport d'audit sur le solde du budget de l'État pour 2017. Le président du Comité des finances et du budget de l'AN, Nguyen Duc Hai a également remis un rapport vérifiant le solde du budget de l'État pour 2017.

Après la séance plénière, les députés ont examiné par groupes le projet de loi sur les amendements et compléments à un certain nombre d'articles de la loi sur les activités d'assurance et de la loi sur la propriété intellectuelle.

Comme prévu, le 21 mai, l'AN entendra un rapport sur les ajustements apportés à la loi révisée sur l'éducation, tout en discutant d'un certain nombre de contenus non réglés de la loi.

Dans l'après-midi, ils écouteront un rapport sur les amendements à la loi sur l'architecture et donneront des avis sur certains articles de la loi. – VNA