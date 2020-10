Une succursale de la banque TPBank à Hanoï.. Photo : internet

TPBank, la compagnie par actions de payement national du Vietnam (NAPAS) et BC Card - le plus grand réseau de cartes de crédit de la République de Corée - ont mis en œuvre avec succès le projet de connexion des services de paiement trans-internationaux.En conséquence, tous les titulaires de cartes ATM de TPBank peuvent immédiatement mettre en œuvre des transactions de paiement et de retrait dans quelque trois millions d'endroits acceptant les paiements par carte et près de 40.000 distributeurs automatiques de billets en République de Corée.Avec ce service, TPBank a aidé les clients à éliminer complètement les soucis d'avoir à acheter des devises étrangères à temps pour ouvrir une carte de débit internationale ou une carte de crédit pour des voyages, des voyages d'affaires ou le transfert d'argent à leurs enfants pour étudier en République de Corée. De plus, garder une carte locale dans son portefeuille pour les paiements directs via des distributeurs automatiques de points de vente ou retirer une somme d'argent de poche à un guichet automatique en cas de besoin sera beaucoup plus sûr que de transporter une grande quantité de devises étrangères.Nguyen Hung, directeur général de TPBank, a déclaré: «Grâce à ce projet, TPBank espère offrir les meilleurs services et expériences aux clients vietnamiens qui ont vécu, travaillé, étudié et voyagé en République de Corée et contribuer à la promotion du partenariat de coopération stratégique Viet Nam – République de Corée.»Il a ajouté qu'avec le dynamisme, l'enthousiasme et la pointe dans l'application des nouvelles technologies, TPBank devrait rejoindre les agences d'État pour étendre cette fonctionnalité dans d'autres pays tels que la Thaïlande, la Chine et le Japon afin d'offrir aux clients la meilleure expérience d'utilisation des services de leur banque.Ces dernières années, la République de Corée est devenue l'une des destinations les plus prisées des Vietnamiens pour voyager, travailler et étudier. L'Office coréen du tourisme a déclaré qu'en 2019, plus d'un demi-million de Vietnamiens voyageaient en République de Corée, ce qui représente une augmentation de 22% d'une année sur l'autre. Le nombre d'étudiants vietnamiens qui étudient dans le pays a atteint 37.426 personnes, soit une augmentation de plus de 10.000 par rapport à 2018.En 2020, les activités touristiques du Vietnam en République de Corée ont été interrompues en raison du COVID-19. Cependant, lorsque la pandémie sera maîtrisée, le nombre de touristes vietnamiens se rendant dans le pays augmentera à nouveau. La République de Corée a également mis en œuvre de nombreuses politiques pour soutenir les étudiants vietnamiens.Selon les statistiques du Département des paiements de la Banque d'État du Vietnam, à la fin du deuxième trimestre 2020, le nombre total de cartes en circulation au Vietnam atteignait plus de 106 millions, dont le nombre de cartes nationales représentait plus de 90 millions, soit près de six fois le nombre de cartes de crédit. Chez TPBank, le taux de croissance des cartes est toujours très élevé, à 50% par an par rapport au marché.-VNA