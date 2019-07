Pékin, 30 juillet (VNA) - La 16e Foire commerciale ASEAN-Chine (CAEXPO) se déroulera du 20 au 23 septembre à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine.

Photo : caexpo.org

Selon les médias chinois, la manifestation de cette année couvrira une superficie de 134.000 m², soit 10.000 m² de plus que celle de l’année dernière, avec des stands supplémentaires présentant des produits de communication et de diffusion.



Au total, 33 séminaires, conférences et forums seront organisés dans le cadre de la manifestation.



Comme prévu, les pays de l'ASEAN organiseront 1.500 stands, tandis que les pays d'autres régions auront 246 stands. Jusqu'à présent, 351 stands ont été enregistrés.



Un certain nombre de localités chinoises, notamment Chongqing, Guizhou, Gansu, Qinghai, Xinjiang, Yunnan, Shaanxi et Guangxi, ont confirmé leur participation.



L’ASEAN est l’un des principaux partenaires de la Chine.



Selon Xu Ningning, président du Conseil du commerce de la Chine, à la fin du premier trimestre de 2019, les échanges commerciaux entre la Chine et l'ASEAN atteignaient 137,1 milliards de dollars, l'ASEAN devenant ainsi le deuxième partenaire commercial de la Chine.



L'ASEAN regroupe Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. -VNA