La 15e réunion du Comité directeur national de la prévention et de la lutte contre le COVID-19 tenue en ligne. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité directeur national de la prévention et du contrôle du COVID-19 (Comité national) a présidé ce mardi matin sa 15e réunion, tenue en ligne.

S'exprimant à l'ouverture, Pham Minh Chinh a estimé que l'épidémie de COVID-19 restait encore imprévisible avec l'apparition du sous-variant Omicron BA.5 dans de nombreux pays du monde. Au Vietnam, après que la situation épidémique ait été bien contrôlée à l'échelle nationale, il y avait une négligence et une subjectivité au sein de la communauté, en particulier pour la vaccination anti-COVID-19.

Le Premier ministre a demandé aux membres du Comité national et du Comité directeur de la prévention et du contrôle de du COVID-19 des localités de bien saisir la situation, de suivre de près le travail de prévention et de contrôle de l'épidémie, notamment la vaccination.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la réunion. Photo : VNA



Selon le rapport du Comité directeur, depuis le début de l’année, le pays enregistre plus de 9 millions de nouveaux cas de COVID-19, dont plus de 8,3 millions de personnes se sont déclarés guéris, et plus de 10.000 décès. A ce jour, le pays a enregistré 10.748.639 cas de COVID-19, dont 9.708.984 personnes guéries, et 43.087 décès.

Concernant la vaccination, au 3 juillet, le Vietnam avait injecté plus de 233 millions de doses, le taux d'utilisation atteignant 97,3%. Le Vietnam est l'un des pays ayant le taux de vaccination le plus élevé au monde : la couverture de la deuxième dose est d'environ 80 %, soit 30 % de plus que l'objectif de l'OMS.

Lors de la réunion, le Comité national a estimé que le sous-variant Omicron BA.5 était apparue au Vietnam. Par conséquent, dans les temps à venir, davantage de cas d'infection par le sous-variant Omicron BA.5 pourraient être enregistrés dans la communauté. Ainsi, le nombre de nouveaux cas pourrait augmenter aussi.

Par conséquent, le système de surveillance et de réponse au COVID-19 du niveau central comme local doit continuer à resserrer les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie. -VNA