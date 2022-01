Hanoi (VNA) – La première session extraordinaire de l’Assemblée nationale de la 15e législature, ouverte mardi 4 janvier, se concentre sur quatre contenus majeurs.

Vue de la séance inaugurale de la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale de la 15e législature, le 4 janvier à Hanoi. Photo : VNA

Cette session vise à examiner et à décider à temps d’un certain nombre de questions économiques, sociales, financières et budgétaires majeures et urgentes pour soutenir en temps opportun le programme de prévention et de lutte contre le Covid-19 et le programme de relance et de développement socio-économique.Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a présenté un projet de rapport sur les politiques fiscales et monétaires pour soutenir la mise en œuvre du programme de relance et de développement socio-économique.