Photo : VNA



Hanoi (VNA) - La 4e session de la 15e Assemblée nationale (AN) a débuté jeudi matin 20 octobre à Hanoi.

La séance d’ouverture a été retransmise en direct sur la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et la chaîne télévisée de l’AN, ainsi que la Radio la Voix du Vietnam.

Après le discours d’ouverture prononcé par le président de l’AN, Vuong Dinh Huê, le Premier ministre Pham Minh Chinh présentera le rapport sur les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en 2022 ; le plan prévu de développement socio-économique en 2023.

Le président de la Commission économique de l'AN, Vu Hong Thanh, présentera également un rapport sur la vérification des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en 2022 ; le plan prévu de développement socio-économique en 2023.



Les députés rendent hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée av an t l'ouverture de la 4e session de la 15e AN. Photo : VNA

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, devra présenter un rapport résumant les opinions et les recommandations envoyées par des électeurs à la 4e session de la 15e AN.

De son côté, Duong Thanh Binh, membre du Comité permanent de l’AN et président de la Commission des aspirations du peuple relevant du Comité permanent de l’AN, devra présenter un rapport sur les résultats de la supervision du traitement des recommandations envoyées par des électeurs à la 3e session de la 15e AN.

Dans l’après-midi, les députés écouteront des rapports sur l'estimation du budget d'État en 2022, les prévisions budgétaires d'État et le plan d’allocation du budget central en 2023 et le plan financier de 2023 à 2025 ; le document sur le projet de Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent (modifiée)…

Bui Van Cuong, secrétaire général et président du Bureau de l’AN, présentera le projet de résolution promulguant le règlement de la session de l'AN. Les députés écouteront aussi les rapports de vérification sur ce contenu.

Les élus discuteront des contenus concernant le personnel.

La 4e session de la 15e Assemblée nationale. Photo : VNA



Lors de la 4e session, l'AN examinera et approuvera sept projets de loi et trois projets de résolutions concernant le pétrole et le gaz, la prévention et le contrôle de la violence domestique, l'inspection, la démocratie à la base, les radiofréquences, l'examen et le traitement médicaux ... et l'application à titre expérimental de certains mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).



L'AN va examiner et commenter sept autres projets de loi : projet de Loi foncière (modifié), projet de Loi sur la protection des droits des consommateurs (modifié), projet de Loi sur les appels d'offres, projet de Loi sur les prix (modifié), projet de Loi sur les transactions électroniques (modifié), projet de Loi sur les coopératives (modifié); projet de Loi sur la protection civile.



L'Assemblée nationale va examiner les rapports sur les activités du président de la Cour populaire suprême et du président du Parquet populaire suprême ; les rapports du gouvernement sur la prévention et la lutte contre la corruption et la criminalité et aussi examiner la mise en œuvre de la résolution n° 54/2017/QH14 sur le pilotage de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de Ho Chi Minh-Ville. -VNA