La première session de l’Assemblée nationale de la 15e législature devrait durer jusqu’au 31 juillet. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale de la 15e législature présentera le 24 juillet une liste de nomination pour que la législature élise le président de la République pour le mandat 2021-2026 dans le cadre de sa première session en cours à Hanoi.



Plus tôt dans la journée, les députés écouteront une proposition sur le plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025 présentée par le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung, ainsi qu’un rapport de vérification sur ce plan présenté par le président de la Commission des finances et du budget. Ils discuteront ensuite de la question en groupes.

Dans l’après-midi, les députés discuteront en groupes d’un rapport sur les pratiques d’épargne et la prévention du gaspillage en 2020 après avoir écouté un rapport sur la question présenté par le ministre des Finances Hô Duc Phoc et un rapport de vérification délivré par le président de la Commission des finances et du budget. – VNA