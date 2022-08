Hanoï, 8 août (VNA) - La 14e session du Comité permanent de la 15e Assemblée nationale (AN) s'ouvrira le 9 août et durera trois jours, au cours desquels les législateurs à plein temps doivent examiner et approuver deux projets de Résolution.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê. Photo : VNA

Les Résolutions visent l'établissement du bourg de Binh Phu dans le district de Cai Lay dans la province de Tien Giang (delta du Mékong) et du chef-lieu de Chon Thanh et de ses quartiers dans la province méridionale de Binh Phuoc, a annoncé le 8 août le bureau de l'AN.



Le comité discutera également et prendra une décision finale sur l'inclusion du projet de loi sur la gestion et l'utilisation du capital de l'État investi dans la production et les affaires dans les entreprises (modifié) dans le programme d'élaboration des lois et des ordonnances en 2023.



Les législateurs doivent rendre des avis sur les questions socio-économiques concernant le plan d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025 et la proposition du gouvernement pour les politiques destinées aux employeurs et aux employés touchés par le COVID-19.



Une séance de questions-réponses aura lieu le 10 août sur les questions relevant du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Les vice-Premiers ministres Pham Binh Minh et Vu Duc Dam, ainsi que d'autres ministres, répondront aux questions.



La Commission examinera également un projet de rapport sur les résultats de la supervision thématique des politiques et lois sur l'épargne et la lutte contre le gaspillage pour 2016-2021. - VNA