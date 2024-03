Dans les temps à venir, la province de Bac Giang (Nord) continuera à améliorer son environnement d'investissement et d'affaires, et s'efforcera de maintenir son classement dans l'indice de compétitivité au niveau provincial (PCI) parmi les cinq provinces et villes leaders du pays, a déclaré la directrice du Département provincial du Plan et de l'Investissement Bui Thi Thu Thuy.