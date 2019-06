Panorama de la 12e rencontre annuelle des économistes du Vietnam à l’Université de Da Lat. Photo: VNA



Lam Dong (VNA) – La 12e édition de la Rencontre annuelle des économistes du Vietnam (VEAM 2019) a lieu les 17 et 18 juin à l’Université de Da Lat, dans la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

Co-organisé par l’Université de Da Lat, l’Université du commerce extérieur de Hanoï, le Centre de recherche sur le développement et les politiques (DEPOCEN) et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), cet évènement attire plus de 130 délégués des universités, instituts de recherche du Vietnam et érudits français, américains, australiens, britanniques, espagnols, japonais…

Une centaine de rapports sur l’économie vietnamienne ont été présentés. Les participants partagent leurs expériences et discutent des questions liées au développement socio-économique du Vietnam comme du monde.

La VEAM favorise la coopération entre les centres de recherche du Vietnam et universités étrangères.

Sa 13e édition sera organisée à l’Université de Can Tho, dans la ville du même nom du delta du Mékong. -VNA