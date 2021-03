Panorama de la conférence de presse sur l'agenda de la 11e session de la 14e législature de l'AN. Photo : VNA

Hanoi, 23 mars (VNA) - Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN), président du bureau de l'AN, Nguyen Hanh Phuc a présidé, mardi matin, 23 mars, une conférence de presse sur l'agenda de la 11e session de l’Assemblée nationale (14e législature).

La 11e et dernière session de la 14e législature de l’AN s'ouvrira le 24 mars 2021 à Hanoi et devrait se clôturer le 8 avril. Les participants discuteront des rapports récapitulatifs des activités des organes de l’Etat, de l’AN et du gouvernement. L’AN devrait achever la liste du personnel chargé des plus hautes fonctions de l’État.

L'AN examinera et approuvera le projet de loi sur la prévention et la lutte contre les drogues (amendé), examiné et discuté lors de la 10e session.

L'Assemblée nationale examinera et décidera du nombre de membres à plein temps du Conseil populaire de Hanoi pour la période 2021-2026, examinera et ratifiera la Résolution de cette session.

Pour la décision concernant les questions nationales importantes, pour la première fois, l'AN approuvera le plan d'investissement public à moyen terme et le plan financier quinquennal pour la période 2016-2020, assurant l'uniformité et la cohérence vers la mobilisation et l'utilisation plus efficaces des ressources.

Les députés de l’AN discuteront des projets de rapports de travail de l’AN de la 14e législature, des rapports de travail du Président de la République, du gouvernement, du Comité permanent de l’AN, du Conseil ethnique, des Commissions de l’AN, de la Cour suprême populaire, du Parquet populaire suprême, de l’Audit de l'État de la 14e législature.

Ils écouteront le rapport bilan des opinions et recommandations adressées par des citoyens à la 11e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale. - VNA