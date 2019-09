Photo: toquoc.vn Photo: toquoc.vn



Hanoï (VNA) - La 11e édition du Festival de Huê sera un événement vert où tout le monde refusera l’utilisation des produits en plastique à usage unique.



Le Comité organisateur a fait savoir le 25 septembre que placé sous le thème « Patrimoine culturel, intégration et développement – Huê toujours neuve », la 11e édition du Festival de Huê serait tenue du 1e au 6 avril 2020. Cet événement continuera à valoriser les valeurs traditions et la marque du Festival de Huê.



Il s’agira d’une bonne opportunité de promouvoir les particularités de la culture vietnamienne, et de Huê en particulier, de rehausser le prestige et la position du pays, d’approfondir les échanges culturels et la compréhension mutuelle au service de la préservation des valeurs culturelles et artistiques traditionnelles, ainsi que de faire s’épanouir le tourisme national et local dans le processus d’intégration internationale.



La 11e édition du Festival de Huê comprendra six programmes que sont la cérémonie d’ouverture, le défilé de "ao dài" (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes), la fête de rue, la fête gastronomique et deux spectacles artistiques.



À l’affiche également : des expositions, la présentation des cerfs-volants de Huê, de l’art calligraphique, d’installation, des conférences scientifiques, et des activités sportives et gastronomiques.



Le Festival de Huê est un événement bisannuel culturel, artistique et touristique à l’échelle nationale et internationale. Après 10 éditions, la 11e édition continuera à promouvoir les images de l’ancienne capitale de Huê, une ville festive de réputation mondiale. -NDEL/VNA