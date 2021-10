Quang Ninh (VNA) - Située à une soixantaine de kilomètres de la ville de Ha Long, province de Quang Ninh, la Réserve naturelle de Dông Son - Ky Thuong développe le tourisme vert et communautaire.

La Réserve naturelle de Dông Son - Ky Thuong est considérée commele poumon vertde Quang Ninh.

La commune de Ky Thuong, dans le district de Hoành Bô, province de Quang Ninh (Nord), abrite la Réserve naturelle de Dông Son - Ky Thuong qui ravira tous les amoureux de la nature et de l’authenticité.



D’une superficie de 15.600 ha, Dông Son - Ky Thuong est la plus grande réserve naturelle de la région Nord-Est du Vietnam. Abritant de nombreux animaux et végétaux rares, elle dispose d’un écosystème important de forêt de feuillus. Environ 1.160 espèces végétales et 224 animales (oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens) dont 51 menacées d’extinction, y ont élu domicile.



Considéré comme le toit de la réserve, le mont Thiên Son culmine à 1.096 m d’altitude et offre une vue panoramique sur les villes de Ha Long et Câm Pha.



Vers un écotourisme durable



La Réserve naturelle de Dông Son - Ky Thuong contribue considérablement à la protection de la biodiversité, à la recherche scientifique et au développement de l’écotourisme. Elle abrite des espèces issues d’écosystèmes forestiers nationaux et internationaux, et constitue une source de gènes biologiques très anciens. C’est pour cela que sa protection est très contrôlée et qu’elle est au centre des projets de développement écotouristique de Quang Ninh.



"Nous souhaitons que des produits touristiques soient bientôt lancés pour évaluer les potentialités de la Réserve naturelle, renforcer la contribution de la communauté à sa préservation et à son développement durable", partage Vu Van My, directeur de la Réserve naturelle de Dông Son - Ky Thuong.



Hormis la riche biodiversité, les voyageurs y découvriront de superbes paysages où se côtoient forêts naturelles, cascades et ruisseaux.



Outre le pic de Thiên Son, d’autres sommets existent dans la réserve comme Am Vap (1.051 m), Dông Trà (889 m), Khe Ru (826 m), Ngon Mo (852,5 m)... Ces lieux attirent les touristes aimant la randonnée et le sport de plein air.



"La Réserve naturelle de Dông Son - Ky Thuong est un cadeau inestimable et un poumon vert, non seulement pour le district de Hoành Bô mais aussi pour la province de Quang Ninh. Elle est également une destination touristique avec un fort potentiel. Dans les temps à venir, le district proposera à la province un plan afin de valoriser la réserve en association avec le développement de l’écotourisme", affirme Nguyên Anh Tu, secrétaire du Comité du Parti et président du Comité populaire du district de Hoành Bô.



"L’une de nos tâches clés est de patrouiller régulièrement, protéger strictement toute la zone de conservation, en particulier la zone centrale accueillant de nombreux animaux et plantes rares. L’unité achève son bilan sur la situation, la solution de gestion, la planification et le développement durable", conclut le directeur Vu Van My.



Pour valoriser au mieux la Réserve naturelle de Dông Son - Ky Thuong, améliorer la valeur de la forêt, créer des emplois et revenus pour les ethnies locales, assurer une combinaison harmonieuse entre la conservation et le développement du tourisme vert et durable, Hoành Bô en particulier et Quang Ninh en général devront prendre des solutions adéquates.



De nouvelles expériences





Un reptile dans la Réserve naturelle de Dông Son - Ky Thuong.



Une fois sur place, les voyageurs font des randonnées et promenades en vélo ou choisissent d’aller à la rencontre des villages de l’ethnie minoritaire Dao.



Dans le cadre d’un programme de développement du tourisme communautaire, les jeunes de la commune s’attèlent à la construction d’une grande maison traditionnelle sur pilotis où seront exposés des objets concernant la culture, les rituels, les fêtes et la vie quotidienne des Dao.



Selon Linh Du Hông, secrétaire du Comité du Parti et président du Comité populaire de la commune de Ky Thuong, pour faciliter le déplacement des touristes de plus en plus nombreux, Quang Ninh a entrepris la construction de deux nouvelles routes qui permettront de relier la commune de Ky Thuong et la ville de Ha Long.



"Après le rattachement du district de Hoành Bô à la ville de Ha Long en 2020, notre commune a décidé de protéger les forêts, promouvoir un tourisme vert en lien avec la culture traditionnelle des Dao", souligne-t-il.



Destination touristique en plein essor, la commune de Ky Thuong a assurément de très beaux jours devant elle… -CVN/VNA