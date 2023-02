Kon Tum (VNA) – Les comités des affaires frontalières de la province vietnamienne de Kon Tum, sur les Hauts Plateaux du Centre, et de la province lao d’Attapeu se sont entretenus jeudi 23 février sur les résultats des travaux frontaliers et ont signé un document de coopération en la matière dans les temps à venir.

Lors de l’entretien. Photo : VNA

Les deux parties ont convenu de continuer à appliquer efficacement les documents juridiques sur la frontière déjà signés, de faire rapport aux responsables des deux provinces pour proposer aux gouvernements vietnamien et lao d’envisager de transformer le poste-frontière auxiliaire Dak Long-Vang Tat en poste-frontière principal.

Elles renforceront l’échange d’informations et la coordination dans la surveillance et la prévention des problèmes survenant dans les zones à la frontière entre les deux nations tous les six mois ou un an.

En cas de catastrophe ou d’épidémie ravageuses, les comités doivent faire rapport aux responsables des deux localités, prenant ainsi des mesures pour empêcher celles-ci de se propager sur les territoires de l’autre.

Khonesanga Phimmasone, directeur du Département des affaires étrangères d’Attapeu, a déclaré que les deux parties se sont mobilisés pour mettre en œuvre le protocole historique sur la frontière entre le Vietnam et le Laos, l’accord sur la réglementation de la gestion des frontières et des portes-frontières.

Selon A Brao Bim, directeur adjoint du Département des affaires étrangères de Kon Tum, à travers la visite sur le terrain et les entretiens entre les deux comités, les deux parties ont proposé des orientations de coordination spécifiques dans les temps à venir, contribuant à améliorer l’efficacité de la coopération entre les deux localités.

Kon Tum et Attapeu partagent une frontalière de 75 km avec 33 frontaliers, et la borne du triangle frontalier Vietnam - Laos - Cambodge. Les deux côtés disposent d’un poste-frontière international Bo Y-Phoukeua et d’un poste-frontière auxiliaire Dak Long-Vang Tat.

Auparavant, en octobre 2022, les deux provinces avaient signé un protocole d’accord de coopération dans de nombreux domaines tels que la politique, l’économie, la diplomatie, la défense et la sécurité pour la période 2022-2027. – VNA