Kim Phuc Thành, médecin à l’hôpital de l’arrondissement de Thu Duc. Photo: VOV

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Courageux et persévérant, telles sont, selon ses collègues, les qualités de Kim Phuc Thành, médecin à l’hôpital de l’arrondissement de Thu Duc, à Hô Chi Minh-Ville. Bénévole inconditionnel, son engagement dans le mouvement «Suivre l’exemple moral de Hô Chi Minh» a été salué à l’occasion du 130e anniversaire de naissance du grand dirigeant.



Le 24 mars, la direction anti-COVID-19 de Hô Chi Minh-Ville a décidé de construire un hôpital de campagne à Cân Gio pour soigner les patients du coronavirus. Thành et ses collègues qui exerçaient dans des hôpitaux de la mégapole du sud ont alors été appelés en renfort. Désigné responsable sur place, il était chargé de coordonner les accueils et les consultations et de superviser les traitements. Ces deux derniers mois, Thành et ses collègues ont fait de nombreuses nuits blanches. Parfois, il a dû accueillir jusqu’à quarante personnes à la fois, les porteurs du virus et leurs contacts directs. Confronté à la dure réalité de la maladie, il a aussi du réconforter les personnes confinées et les malades paniqués à l’idée de mourir.



Thành explique : «Je n’étais pas le seul à combattre le virus. Tous mes collègues y participaient avec enthousiasme et courage. Malgré les conditions de travail parfois éprouvantes, nous étions prêts à accueillir les malades et les porteurs potentiels».



Lorsque les seize patients traités à l’hôpital ont été guéris, l’établissement a été fermé. La mission de Thành ne s’est pas arrêtée pour autant. Chargé aujourd’hui de former le personnel du dispensaire de Cân Gio sur le traitement du coronavirus, il doit se rendre tous les jours sur la petite île.