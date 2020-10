Dans la Sarl Hwa Seung Rạch Giá. Photo: investvietnam.gov.vn



Kien Giang (VNA) - La province méridionale de Kien Giang a attiré 209 projets d'investissement avec des capitaux évalués à 5,7 milliards de dollars pendant la période 2016-2020, dont 22 d'investissements directs étrangers (IDE) avec 1,3 milliard de dollars.



Actuellement, la province compte 796 projets d'investissement avec un capital enregistré de 24,57 milliards de dollars, dont 55 projets d'IDE avec plus de 2,7 milliards de dollars.



Parmi les projets d’investissement à Kien Giang, environ 400 opèrent dans les domaines de l'agriculture, de l'aquaculture, du tourisme, de l'industrie, du commerce, des services.



Ces dernières années, Kien Giang s'est efforcée d'améliorer son environnement des affaires, d'accélérer sa réforme administrative, de moderniser les méthodes de travail, etc. La province a également organisé des réunions pour chercher à lever les difficultés rencontrées par les entreprises et attirer davantage d'investisseurs nationaux et étrangers.



De nombreux investisseurs d'Australie, de Chine, de République de Corée, du Japon, de Singapour, de Russie investissent dans des secteurs potentiels de Kien Giang tels que l'agriculture, l'économie maritime, le tourisme et les services, conformément aux orientations de restructuration économique de la province. -VNA