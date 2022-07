Inhumation des restes des martyrs morts pendant les guerres au Cambodge au cimetière du district de Hon Dat, province de Kien Giang, le matin du 25 juillet. Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - Une cérémonie de commémoration et d’inhumation des restes de 175 soldats vietnamiens tombés pendant la période de guerre sur la frontière Sud-Ouest du Vietnam a eu lieu le 28 juillet au cimetière de la ville de Ha Tien, province de Kien Giang (Sud).

Lors de l’événement, le président du Comité populaire provincial Nguyen Duc Chin a exprimé sa profonde gratitude envers les Héros morts pour la Patrie et soldats tombés pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, et ses sympathies à leurs familles.

Kien Giang poursuivra ses politiques sociales, apportant ainsi une vie meilleure aux invalides de guerre et aux familles des martyrs, a-t-il promis. –VNA