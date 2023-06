Kiên Giang (VNA) - La conférence internationale de promotion du commerce, du tourisme et des investissements Inde-Kiên Giang, s’est ouverte vendredi 30 juin dans la ville de Rach Gia, province de Kiên Giang (Sud) avec la participation de nombreux responsables et représentants d’entreprises des deux parties.

Signature des protocoles d'accord de coopération dans certains domaines, notamment la chaussure, l'éducation, la pêche et le tourisme. Photo : tuoitre.vn

S’exprimant lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Thanh Nhàn a présenté le potentiel et les avantages de Kiên Giang dans le développement de l’aquaculture, de la sylviculture, de la pêche et des services, notamment le développement de l’économie marine.



La province de Kiên Giang promeut la mise en œuvre de la politique de ciel ouvert, encourage les compagnies aériennes à ouvrir des routes reliant Kiên Giang au marché international, a-t-il déclaré.



En outre, elle appelle à accroître les investissements dans les domaines piliers, notamment le développement de l’agriculture de haute technologie, des énergies renouvelables et propres, du tourisme, du commerce, des services, de l’éducation et de la formation, de la santé et de l’économie maritime associée au maintien de la défense et de la sécurité, a-t-il ajouté.



Dans le but de construire un environnement des affaires dynamique, innovant et efficace, Kiên Giang accompagne et crée toujours toutes les conditions optimales pour les entreprises et agit en cohérence avec le déploiement de ses politiques, ainsi que assure l’infrastructure et l’approvisionnement en ressources humaines, a-t-il noté.

Les entreprises indiennes se renseignent sur les produits phares de Kiên Giang. Photo : tuoitre.vn



L’événement est une opportunité pour les entreprises de Kiên Giang d’intensifier la coopération dans l’économie, l’investissement, le commerce et la promotion du tourisme avec leurs homologues indiens et vice versa, a-t-il indiqué.



Le consul général de l’Inde à Hô Chi Minh-Ville, Madan Mohan Sethi, a souligné qu’il s’agit de la première fois que plus de 100 entrepreneurs venus de 11 États d’Inde font le déplacement à Rach Gia, destiné à développer des relations d’affaires entre les entrepreneurs des deux parties.



Le consulat général de l’Inde coopérera avec les unités concernées dans l’organisation d’événements commerciaux et culturels, en vue d’augmenter le flux du commerce, des investissements et du tourisme, a-t-il déclaré.



A cette occasion, des entreprises des deux parties ont signé des protocoles d’accord de coopération dans les secteurs d’exportation des chaussures, des produits aquatiques, du tourisme, de l’éducation et des technologies de l’information. – VNA