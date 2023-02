Kiên Giang (VNA) – La province de Kiên Giang (Sud) continuera à déployer de manière synchrone des mesures contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) pour contribuer à faire retirer l’avertissement de carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE) à l’importation de produits aquatiques vietnamiens.

Les navires sont inspectés aux postes/stations à l’entrée ou à la sortie des ports pour s’assurer que le VMS fonctionne 24 heures sur 24 en mer, et seront surveillés via le VMS lorsqu’ils opèrent en mer. Photo: VNA

Kiên Giang s’attend à ce que les pêcheurs locaux coopèrent avec les autorités et mettent fin à la situation de la pêche illégale dans les eaux étrangères.

Lors d’une réunion avec des pêcheurs ayant lieu lundi 20 février dans la ville de Rach Gia, province de Kiên Giang, le vice-président du Comité populaire provincial Lê Quôc Anh a rapporté les résultats de l’inspection de la CE liée à la lutte contre la pêche INN dans la ville, affirmant que la délégation d’'inspection de la CE avait reconnu les efforts et les progrès du Vietnam en la matière.

Le responsable a écouté les commentaires des pêcheurs et a réaffirmé que le Comité populaire provincial fournira des conseils au gouvernement sur la recherche de solutions pour aider les personnes à faire face aux difficultés lors de l’exploitation des produits aquatiques en mer.

Le même jour, le vice-président du Comité populaire de la province de Bên Tre (Sud), Nguyên Minh Canh, a exhorté les pêcheurs locaux à respecter strictement la loi, à protéger les ressources aquatiques et à empêcher la pêche dans les eaux étrangères.

Récemment, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a signé une décision établissant un plan d’action pour lutter contre la pêche INN et préparant des séances de travail avec la quatrième délégation d’inspection de la CE.

Ce plan est destiné à appliquer les dispositions légales sur la pêche de manière concertée et efficace, et de remédier à toutes les lacunes et limitations recommandées par la CE afin de faire retirer son avertissement de carton jaune d’ici 2023.

Il vise aussi à gérer et à développer durablement le secteur des produits aquatiques au profit des populations et du pays ; et à accroître la position internationale, l’image et la responsabilité internationale du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements et traités internationaux en matière de protection de l’environnement marin et des écosystèmes marins durables. – VNA