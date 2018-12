Une zone industrielle à Kien Giang. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) – D’ici 2025, la province de Kien Giang au Sud développe 14 zones industrielles destinées aux PME sur une superficie totale de 608 hectares, selon une planification provinciale.

La province vise aussi un chiffre d'affaire annuel des ces zones entre 52 et 105 millions de dollars. Elle se concentre sur les secteurs comme la transformation agricole, sylvicole et aquatique, l’industrie auxiliaire, les matériaux de construction, le mécanique, la communication et le transport, la construction navale, la transformation des aliments, du textile et de l’habillement et d’autres articles traditionnels.

Selon le vice-président du Comité populaire de la province de Kien Giang, Mai Anh Nhin, la planification provinciale vise l’industrialisation de l’agriculture et de la campagne, le développement des zones industrielles au profit des PME avec l’accent mis sur l’industrie manufacturière, l’industrie au service de l’agriculture et de la sylviculture, la promotion de l’économie rurale.

En outre, la province impulse aussi le renouvellement de la gestion publique pour l’industrie et la petite et moyenne industrie, parallèlement à l’édification des politiques, des régimes et à la création d’un environnement prioritaire aux investisseurs.

Kien Giang facilite l’emprunt des fonds à un taux préférentiel, la libération de terrain en faveur des projets et simplifie les formalités administratives. Elle assiste également la formation et l’apprentissage et le règlement des questions sur l’habitation des travailleurs. -VNA