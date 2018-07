Un coin du district insulaire de Phu Quoc. Photo: VNA



Kien Giang (VNA) - La province de Kien Giang (Sud) souhaite attirer des investissements dans certains projets importants du district insulaire de Phu Quoc au service de son développement socioéconomique.

Ces projets sont un complexe d’hôpital de 500 lits et de zone de repos de plus de 10 ha à Bai Truong, commune de Duong To ; celui de plus de 42 ha à Bai Thom, commune de Bai Thom capable de servir environ 1.200-1.600 personnes/jour ; ainsi qu’une usine de traitement des déchets, d’une capacité journalière de 150 tonnes, sur 5,25 ha dans la commune de Duong To.

Selon le Comité de gestion de la zone économique de Phu Quoc, le district compte actuellement 278 projets d’investissement, d’une valeur totale de 361.000 milliards de dôngs, étalés sur une superficie totale de 10.676 ha. Parmi eux, 28 sont des projets d’investissement direct étranger dont la valeur totale s’élève à 292 millions de dollars.

Vingroup, Sun Group, BIM Group ou encore CEO Group sont parmi les grands investisseurs à Phu Quôc.

Réputée pour ses plages paradisiaques et ses forêts luxuriantes, l’île de Phu Quôc, aux confins du Sud-Ouest du Vietnam, répond au doux surnom de «Perle de l’Asie». De lourds investissements y sont injectés pour en faire un pôle écotouristique de renommée internationale.

L’île de Phu Quôc est la plus grande du Vietnam. Elle relève du district éponyme, province de Kiên Giang (Sud). Située dans le golfe de Thaïlande, à quelques encablures de la pointe sud du Cambodge, elle se trouve à 120 km de la ville de Rach Gia, à 45 km du chef-lieu de Hà Tiên et au carrefour de voies maritimes menant vers la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. Phu Quôc occupe donc une position stratégique en termes de navigation maritime internationale. -VNA