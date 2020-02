Khanh Hoa (VNA) – La province de Khanh Hoa a rempli toutes les conditions pour déclarer la fin de la transmission de l’épidémie du nouveau coronavirus, a annoncé l’autorité provinciale qui a encore appelé à une forte vigilance face à l’évolution complexe de l’épidémie à travers le monde.

À 14 heures du 4 février 2020, Lê Thi Thu H (origine de Van Ninh, province de Khanh Hoa), premier cas de nouveau coronavirus à Khanh Hoa, est sortie de l’hôpital, après l9 jours de quarantaine et de traitement. En image : le directeur adjoint de l’Hôpital tropical de Khanh Hoa, Nguyen Vu Quoc Binh, lui offre un bouquet de fleurs. Photo : VNA

Cette province centrale a été la première localité du Vietnam à être touchée par l’épidémie de pneumonie virale. Depuis plus de 30 jours, aucun cas positif n’a été observé à Khanh Hoa qui a mobilisé toutes les ressources nécessaires pour lutter contre le SARS-CoV-2 (coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2).Plus de 12,2 milliards de dong ont été débloqués pour ce combat. Des dizaines de milliers de masques de protection ont été distribués gratuitement à la population. Tous les acteurs du secteur du tourisme sont impliqués dans ce combat. Ainsi, la province reste une destination de prédilection pour des touristes vietnamiens et étrangers.« Aujourd’hui, Khanh Hoa n’a plus de cas confirmé ni de cas douteux. Il n’y a donc pas de risque de contamination. Ça me rassure totalement », a témoigné Nguyên Thi Hoa, une touriste hanoienne. – VOV/VNA