Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - L'infirmerie communale de Nam Yet dans le district insulaire de Truong Sa, province de Khanh Hoa (Centre), a sauvé et soigné le pêcheur Do Van Thanh, en détresse au large de l’île de Nam Yet.

Do Van Thanh, né en 1982, de la commune de Hoai Huong, district de Hoai Nhon, province de Binh Dinh (Centre), est un membre d'équipage du bateau de pêche BD96991 TS, dirigé par Vo Bot, un autre local. Le navire a débarqué le 24 octobre.

Dans la soirée du 2 novembre, le patient est tombé dans la paroi du bateau alors qu'il pêchait en mer à environ 10 milles marins à l'ouest de l'île de Nam Yet. À 14h05 le 3 novembre, le patient a été admis à l'infirmerie communale de Nam Yet. Après un jour de traitement, le patient était en bonne santé et a regagné son bateau de pêche en toute sécurité le 4 novembre.

Dans le processus de réception et de traitement d'urgence du patient, les responsables et les soldats de l'île de Nam Yet respectaient strictement les réglementations sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19.-VNA