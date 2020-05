Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) au Vietnam vient de présenter au public un nouveau dessin animé sur le changement climatique à l’occasion de la Journée mondiale de la Terre (22 avril).

Intitulé Hai Moc Nhi, une fillette ayant une puissance admirable qui a réveillé les gens, puis a les uni pour lutter contre le changement climatique, et sauver la Terre. Ce et dessinées par la fillette hanoïenne Nguyen Ngoc Gia Han, de 12 ans.

Nguyen Ngoc Gia Han a partagé : “Via cette histoire, je veux transmettre un message c’est que le changement climatique menace notre vie. Ainsi, quand nous sommes solidaires et nous pouvons nous protéger. La superpuissance de Hai Moc Nhi c’est notre puissance disponible ».

En effet, les enfants sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique et la détérioration de l’environnement. Le Vietnam fait partie d’un des pays les plus touchés par le changement climatique, ce qui pourrait nuire aux résultats atteints dans le développement des enfants et provoquer des risques pour eux dans l’avenir.

Cette année, la célébration du cinquantenaire de la Journée mondiale de la Terre coïncidant à l’expansion de la pandémie de COVID- 19 nous donne une leçon sur la protection de la Terre, sur la solidarité dans le règlement des questions importantes pour protéger l’avenir des enfants, a remarqué la représentante en cheffe de l’UNICEF au Vietnam, Rana Flowers.

Nguyen Ngoc Gia Han a remporté le troisième prix du concours de création des personnages dits héros qui sont capables de repousser des catastrophes naturelles et le changement climatique, lancé par l’UNICEF, le Département général de prévention et de lutte contre des catastrophes naturelles (ministère de l’Agriculture et du Développement rural) et le Comité central de l'Union des enfants pionniers Hô Chi Minh avec l’accompagnement de la chanteuse Le Cat Trong Ly. Le concours a appelé les enfants dans tout le pays à créer un héros capable de sauver la Terre, lutter contre le changement climatique et des catastrophes naturelles. Ainsi, l’œuvre Hai Moc Nhi de Nguyen Ngoc Gia han a été sélectionnée et adaptée par la compagnie vietnamienne DeeDee Animation Studio, en un dessin animé éponyme pour soutenir l’UNICEF.

Outre l’œuvre de Nguyen Ngoc Gia Han, celle remportant le premier prix dudit concours sera aussi adaptée en un dessin animé qui sera lance vers la fin de cette année.

La journée mondiale de la Terre, le 22 avril, avait été proposée pour la première fois aux Etats-Unis en 1970. L’ONU l’a reconnue en 2009 avant d’en faire un événement planétaire, attirant des centaines de millions de personnes. Cette année, l’ONU a décidé de choisir le thème « Agir pour le climat » pour cet événement. -VNA