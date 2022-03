Le changement climatique , les phénomènes météorologiques extrêmes et l'élévation du niveau de la mer affectent gravement la sécurité alimentaire, la sécurité des ressources en eau et le développement durable de nombreux pays, dont le Vietnam. Photo: baotainguyenmoitruong.vn.

Hanoï (VNA) - La Journée météorologique mondiale, qui se tient le 23 mars, a donc pour thème «Alertes précoces et actions rapides» et souligne le rôle vital que jouent les informations hydrométéorologiques dans la prévention des catastrophes.

En écho à cet événement, l’Administration de météorologie et d'hydrologie du Vietnam a organisé plusieurs activités en vue de diffuser largement les significations, le message et le thème de la Journée auprès du public, contribuant ainsi à protéger la vie et les moyens de subsistance des personnes.

Le changement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes et l'élévation du niveau de la mer affectent gravement la sécurité alimentaire, la sécurité des ressources en eau et le développement durable de nombreux pays, dont le Vietnam qui est l'un des pays les plus touchés par le changement climatique.

Les catastrophes naturelles ont été et sont toujours une menace sérieuse pour la sécurité, le développement rapide et durable, avec des impacts profonds sur tous les aspects de la vie socio-économique, l'environnement, la sécurité et la défense, la croissance démographique et les économies.

Les alertes précoces et les actions rapides au Vietnam se sont améliorées ces dernières années pour réduire les pertes humaines et matérielles.

Station météorologique de Mâu Son, province de Lang Son. Photo: VNA

Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), sous l’effet du changement climatique, les phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses dans de nombreuses régions du monde.



Il ne suffit plus de savoir ce que le temps sera. En donnant des indications sur ce que va faire le temps, les prévisions axées sur les impacts contribuent de manière significative à sauver des vies et à protéger les moyens de subsistance des populations. Pourtant, une personne sur trois n’est toujours pas couverte de manière adéquate par les systèmes d’alerte précoce.



L’OMM souligne la nécessité de renforcer la coordination entre les Services météorologiques et hydrologiques nationaux, les autorités chargées de la gestion des catastrophes et les agences de développement si l’on veut améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes.



La pandémie de COVID-19 a compliqué les défis auxquels la société est confrontée et a affaibli les mécanismes d’adaptation. Elle a également mis en évidence que, dans notre monde interconnecté, nous devons adopter une approche véritablement multirisques et transfrontalière pour progresser vers les objectifs mondiaux en matière d’action climatique, de réduction des risques de catastrophe et de développement durable.



L’OMM estime qu'une bonne préparation et de bonnes capacités à intervenir au bon moment et au bon endroit peuvent sauver de nombreuses vies et protéger les moyens de subsistance des populations partout dans le monde. -VNA