Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Ce mardi 1er octobre est la Journée internationale pour les personnes âgées. Le thème de 2019 est « Vers une égalité entre les tranches d’âge ».



En écho à cet événement, une table-ronde a été organisée la veille à Hanoï par le Fonds des Nations Unies pour la population au Vietnam (UNFPA-Vietnam), l’Association des personnes âgées vietnamienne et HelpAge International.



L’objectif était de rappeler les impacts du vieillissement et de changer les discours négatifs et les stéréotypes au sujet du troisième-âge.



Dans 20 ans, le Vietnam sera confronté aux conséquences du vieillissement de la population, a averti le vice-président de l’Association des personnes âgées vietnamienne Dàm Huu Dac.



Ce problème est mentionné dans l’Agenda pour 2030 sur le développement de l’ONU, a rappelé Naomi Kitahara, représentante en chef de l’UNFPA-Vietnam, qui a incité le gouvernement vietnamien à réfléchir à des politiques de réinsertion pour les personnes âgées, qui peuvent également être un acteur de la croissance économique.

Le Vietnam compte actuellement environ 10,1 millions de personnes âgées, soit 11% de la population, dont plus de 2 millions de plus de 80 ans. Selon les prévisions, ce taux devrait être de 18% en 2030 et 26% en 2050. -VNA