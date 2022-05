Musée national d'histoire du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Placée sous le thème « Le pouvoir des musées », la Journée internationale des musées 2022 vise à explorer le potentiel des musées, à apporter des changements positifs dans leurs communautés à travers trois optiques, selon le Musée national d'histoire du Vietnam.

Le pouvoir d’atteindre la durabilité : Les musées sont des partenaires stratégiques dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des Nations unies. En tant qu’acteurs clés dans leurs communautés locales, ils contribuent à une grande variété d’objectifs, qui comprennent la promotion des circuits courts et de l’économie sociale et la diffusion d’informations scientifiques sur les défis environnementaux.

Photo : VNA

Le pouvoir d’innover en matière de numérisation et d’accessibilité : Les musées sont devenus des terrains de jeu innovants où les nouvelles technologies peuvent être développées et appliquées à la vie quotidienne. L’innovation numérique peut rendre les musées plus accessibles et plus attrayants, en aidant les publics à comprendre des concepts complexes et nuancés.

Le pouvoir du renforcement de la communauté par l’éducation : Grâce à leurs collections et à leurs programmes, les musées tissent un tissu social essentiel au renforcement des communautés. En défendant les valeurs démocratiques et en offrant à tous des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, ils contribuent à façonner une société civile informée et engagée.

"Le pouvoir des musées" est également le thème de la 26e conférence générale du Conseil international des musées (ICOM) (International Council of Museums – ICOM), prévue en août. L’événement rassemblera des milliers d’experts du monde entier à Prague, en République tchèque, où ils fixeront le cap du secteur muséal pour les années à venir.

Le Musée national d'histoire du Vietnam est « une passerelle » pour présenter et promouvoir le patrimoine culturel vietnamien dans le monde, et en même temps présenter les cultures du monde au public vietnamien. Il est l'une des prestigieuses "banques de données" sur l'histoire et la culture vietnamiennes, un centre de présentation du patrimoine culturel et de connectivité avec des musées nationaux et étrangers.-VNA