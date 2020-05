Un numéro de cirque, le 29 mai à Hanoï, célébrant la Journée internationale de l'enfance. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Malgré la pandémie de COVID-19, de nombreuses activités très intéressantes sont organisées au service des enfants à l'occasion de la Journée internationale qui leur est dédiée (1er juin).



À Hô Chi Minh-Ville, le Parc aquatique Dâm Sen met en place une promotion extraordinaire de 50% pour tous les enfants hauts de moins de 1,4 m du 30 mai au 1er juin. Du 29 mai au 1er juin, au Parc de Gia Dinh (arrondissement de Gò Vâp), le Théâtre des arts de Phuong Nam exécute sept numéros de cirque intitulés "Les clowns et animaux du jungle". "Actuellement, produire de tels numéros de cirque est un peu risqué, mais nous les considérons comme des répétitions pour nos prochains projets", partage Lê Diên, directeur du théâtre.



Toujours dans la mégapole du Sud, "La fête de l’enfance" aura lieu le 31 mai au Théâtre municipal des enfants, avec une remise de cadeaux aux enfants en difficulté. Le même jour à 21h00, la Télévision de Hô Chi Minh-Ville va présenter sur la chaîne HTV9 la pièce théâtrale La petite fille pêcheuse, relatant l’histoire de Binh An qui, avec l’aide de son chien Lu Lu, doit sauver ses parents capturés par les poulpes de l’océan.



De son côté, la Télévision nationale du Vietnam (VTV) a préparé de multiples programmes pour célébrer la Journée internationale de l'enfance. Le 1er juin à 20h45, la chaîne VTV7 diffusera l'émission "Toi, mon héros", fruit de la collaboration entre l’UNICEF et une cinquantaine d’organisations internationales supportant les enfants lors de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, le 30 mai à 19h10 sur la chaîne VTV9, le public peut regarder le premier épisode du programme de téléréalité "Designers en herbe". Cette série hebdomadaire, à l'antenne tous les samedis, permet aux enfants de 6 à 16 ans de présenter leurs créations de mode. Selon Trân Viêt Quang, responsable de VTV9, 300 candidats se sont déjà inscrits pour cette émission sans précédent.



Superproductions cinématographiques pour les enfants





"Mon voisin Totoro" (1988) et de nombreux autres films d'animation de la société japonaise Studio Ghibli sont désormais disponibles sur la chaîne HBO.

Photo : Ghibli/CVN

Concernant les œuvres cinématographiques étrangères, le film d'animation Les Trolls 2 : Tournée mondiale est présent dans les salles au Vietnam depuis le 29 mai. Il s’agit de la deuxième partie du succès international Les Trolls (2016) qui a déjà remporté plus de 100 millions d’USD aux États-Unis.



Samsau, qui sortira au Vietnam le 5 juin, est un autre film intéressant sur le petit Samsan de l’école des superhéros, mais qui ne possède aucun superpouvoir…



Sur les plateformes numériques, les enfants pourront également regarder gratuitement le film d'animation Scoob ! issu de la série Scooby-Doo. À cause du COVID-19, il n’a pas pu sortir à la date initialement prévue il y a deux mois. Il est maintenant disponible sur Google Play, Fandago Now, Prime Video et iTunes.



Pour sa part, Netflix a actualisé sa liste de films, avec une série d'œuvres de renom international telles que Moi, moche et méchant, Charlie et la chocolaterie, Les indestructibles 2, Spider-man : dans le spider-verse, La légende de Klaus, Les noces funèbres, ou encore Le Grinch…



Sur la chaîne HBO, la fameuse société japonaise de production cinématographique Studio Ghibli projette gratuitement à partir du 27 mai une vingtaine de ses films d'animation, dont Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoké, Le château ambulant et Kiki la petite sorcière, notamment. Il s’agit de la première étape d’une collaboration entre ces deux sociétés japonaise et américaine, transférerant entièrement le catalogue de Studio Ghibli à la chaîne HBO d’ici la fin 2020, à l’exception du film Le vent se lève. -CVN/VNA