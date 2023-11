Des activités culturelles dans le Vieux quartier de Hanoï. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Comité de gestion du lac Hoan Kiem (Epée restituées) et du Vieux quartier de Hanoï a lancé samedi soir 18 novembre une série d'activités culturelles, en vue de célébrer la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 novembre).

Dans le cadre de cet événement ont lieu la présentation et la démonstration du "tuồng", une forme de théâtre classique avec chants et gestes, souvent appelée "opéra classique vietnamien", la présentation du thé vietnamien, de la peinture folklorique de Kim Hoàng et de l'art de la calligraphie, de la poterie de Bat Trang (Hanoi) et de Dông Hoa (Phu Yên)…

Présentation de la poterie de Dông Hoa (Phu Yên). Photo: VNA

En outre, la Semaine du désign créatif de Hanoi se déroule du 19 au 26 novembre au Centre culturel et artistique, N°22 rue Hang Buôm. Il s'agit d'une activité en réponse au Festival de design créatif de Hanoï 2023 organisé par la ville de Hanoï.

Le festival comprendra 60 activités culturelles avec 20 expositions, 20 séminaires et débats, une série d'événements communautaires. Il est un événement annuel de la ville visant à mettre en œuvre les initiatives concernant le Réseau des villes créatives de l'UNESCO, tout en promouvant le développement de l'industrie culturelle… -VNA