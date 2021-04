Hanoï (VNA) – Une série d’activités est organisée cette année dans le pays à l’occasion de la Journée du livre du Vietnam (21 avril) visant à honorer la valeur du livre, susciter une passion pour la lecture ainsi qu’affirmer sa position, son rôle et son importance dans la vie sociale.

Les activités en l'honneur de la Journée du livre du Vietnam (21 avril) permettent à sensibiliser le public à la culture de la lecture, de l’aider à comprendre la signification et l’importance des livres dans le développement individuel de chaque personne.



Le 24 février 2014, le Premier ministre de l'époque, Nguyên Xuân Phuc, a publié la décision N°284/QD-TTg, désignant le 21 avril comme Journée du livre au Vietnam, afin d'encourager la culture de la lecture parmi le public.



La 2e édition du Salon national du livre



Cette année, le 2e Salon national du livre est organisé virtuellement du 17 avril au 15 mai 2021. Un festival, également virtuel, se tient également du 19 au 22 avril sur la plateforme book365.vn.



Le Salon national du livre virtuel 2021 mobilise plus de 70 unités d'édition nationales et internationales; fournissant plus de 20.000 titres de livres avec plus de 30.000 livres pour les lecteurs, en se concentrant sur les bons livres qui intéressent de nombreux lecteurs au cours des ces trois dernières années.



Afin de pousser la population à lire, le Salon national du livre offre la livraison gratuite pour toutes les commandes. Également, les maisons d’édition partenaires de l’événement offrent des codes de réduction permettant d’obtenir des remises sur les livres ou les frais d’expédition ainsi que des récompenses.



Dans le cadre cet événement, aura également lieu le festival virtuel des droits d'auteur de livres sur la plateforme book365.vn avec la participation de grands éditeurs en Asie du Sud-Est et dans les pays du monde entier.

La plateforme book365.vn se veut être un acteur majeur du développement du secteur du livre et offre a l’occasion de cette Journée du livre du Vietnam des réductions importantes sur tous les ouvrages disponibles sur son site web. book365.vn dispose d’un très grand nombre d’ouvrages en stock, y compris de maisons d’édition étrangères.



Rencontre des écrivains à Hô Chi Minh-Ville



L’univers du livre, c’est aussi des rencontres avec les auteurs. Depuis le 18 avril, Hô Chi Minh-Ville organise également des activités dans le cadre de cette nouvelle Journée national du livre.



Se déroulent ainsi des échanges avec des écrivains, poètes, experts, des colloques avec la participation de nombreux acteurs et décideurs du secteur.



La rue du livre de Hô Chi Minh-Ville accueille notamment un symposium à propos du développement d'une culture de la lecture dans une période de transition vers une société numérique. Plusieurs lancements de livres sur la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti sont également prévus.



Les fans des livres pour enfants de Nguyên Nhât Anh pourront rencontrer leur auteur favori à travers une séance de dédicaces. L'écrivain Nguyên Nhât Anh est en effet l'un des rares auteurs de la ville à écrire pour les enfants et a déjà écrit de nombreux classiques contemporains, dont Kinh van hoa (Kaléidoscope) et Thang quy nho (Le garçon espiègle), qui sont les favoris de milliers d’enfants et adolescents à travers le pays.



Les participants au festival national du livre auront l'occasion d’en apprendre plus sur les évolutions du secteur à l’heure de la numérisation, et pourront bien sûr s’offrir les toutes dernières parutions. -CVN/VNA