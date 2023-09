Hong Kong, 20 septembre (VNA) – Le consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine) a organisé le 19 septembre un banquet pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).Il s'agissait du plus grand événement politique, diplomatique, culturel, touristique, culinaire et de connectivité d'affaires jamais organisé à Hong Kong, avec environ 600 invités.S'exprimant lors de l'événement, le consul général vietnamien à Hong Kong, Pham Binh Dam, a décrit Hong Kong comme l'un des plus grands investisseurs étrangers au Vietnam.Il a déclaré que le gouvernement vietnamien et la région administrative spéciale de Hong Kong ont toujours offert tout le soutien possible pour renforcer les relations bilatérales dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la finance, du tourisme et de l'éducation.Depuis que Hong Kong a assoupli la délivrance de visas pour les étudiants vietnamiens il y a trois ans, le nombre d'étudiants vietnamiens venant à Hong Kong a fortement augmenté pour atteindre environ 40 par an.Pham Binh Dam a souhaité qu'en tant que plaque tournante financière, commerciale et logistique de la région et du monde, Hong Kong continue de jouer son rôle de pont entre la Chine continentale, le Vietnam et l'ASEAN.La secrétaire au Développement de Hong Kong , Bernadette Linn, a pour sa part décrit le Vietnam comme le septième partenaire commercial de Hong Kong.Elle espère que le Vietnam exploitera son potentiel et renforcera sa coopération dans des domaines tels que les services, la finance, l'innovation technologique et l'éducation.Les invités à l'événement ont goûté des numéros de musique et de danse, ainsi qu'à des plats traditionnels vietnamiens.A cette occasion, une délégation de peintres vietnamiens a également assisté à une exposition d'art, qui fait partie d'une série d'activités de diplomatie culturelle organisées par le consulat général du Vietnam à Hong Kong pour diffuser les beaux-arts vietnamiens dans le monde. - VNA