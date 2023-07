Photo: ictvietnam.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques (ministère des Sciences et des Technologies) a organisé jeudi 20 juillet à Hô Chi Minh-Ville la Journée de l'innovation ouverte en 2023.

Il s'agit du premier événement d'innovation ouverte organisé au Vietnam, attirant la participation de plus de 100 experts de premier plan d'agences gouvernementales, d'organisations internationales, d'universités, d'instituts de recherche, de dirigeants d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, de startups ... du Vietnam et de l'étranger.

Vue générale de la Journée de l'innovation ouverte en 2023. Photo: VNA



Dans son discours d’ouverture lors de l'événement, Pham Hông Quât, directeur du Département du développement des marchés et des entreprises scientifiques et technologiques, a déclaré que dans le contexte actuel, le développement d'un monde plat nécessite que chaque pays ait une initiative pour mettre en œuvre l'innovation ouverte de manière plus créative.

Le Vietnam connaît des changements dans la transformation numérique et l'innovation. Ce processus est mis en œuvre fortement à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, promettant de créer une percée dans les temps à venir, a-t-il dit.

Il a espéré que les partages d'experts venus de Singapour, de Tunisie, de Finlande, de directeurs technologiques de grandes entreprises seront des expériences précieuses permettant au Vietnam de prendre des mesures plus efficaces pour promouvoir l'innovation ouverte.

Selon Andrew Khaw, directeur régional du groupe Samsung pour l'Asie, les relations gouvernementales, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, pour promouvoir l'innovation ouverte, les pays doivent d'abord devenir un gouvernement de transformation numérique. C'est la clé pour promouvoir l'écosystème startup dans chaque pays.

Lors de cet événement ayant pour thème « Promouvoir l'innovation pour résoudre les défis de la transformation numérique : Autonomiser l'avenir numérique du Vietnam », les experts ont activement discuté des défis auxquels les entreprises sont confrontées dans le cadre de l'application des initiatives de transformation numérique. En outre, des leçons sur l'innovation ouverte dans des startups pionnières de la transformation numérique ont été partagées. -VNA