L’attaquante Huynh Nhu se joindra à ses coéquipières vietnamiennes dans les deux prochains matches au Népal. Photo: VFF



Hanoï (VNA) - L’équipe féminine de football du Vietnam partira le 2 avril au Népal pour participer au premier tour des éliminatoires de football féminin des Jeux olympiques de Paris 2024.



Le Vietnam aura deux matches avec le Népal les 5 et 8 avril.



Une bonne nouvelle pour toute l’équipe : l’attaquante Huynh Nhu qui joue actuellement pour le club portugais Länk FC Vilaverdense, se joindra à ses coéquipières vietnamiennes dans ces deux prochains matches.



Selon le sélectionneur Mai Duc Chung, son équipe s’est entraînée pendant plus de trois semaines en se concentrant sur la force physique. Toute l’équipe est déterminée à bien jouer lors du premier tour de qualification des Jeux Olympiques.



Cette année, l’équipe vietnamienne va participer à plusieurs tournois. Son objectif est de conserver sa première place en Asie du Sud-Est et de bien jouer à la Coupe du Monde, a indiqué Tran Quoc Tuan, président de la Fédération de football du Vietnam (VFF).



Auparavant, l’équipe féminine de l’Afghanistan s’est retirée et n’a pas participé au premier tour des éliminatoires de football féminin des Jeux olympiques de Paris 2024. Ainsi, le groupe C ne compte que deux équipes : le Vietnam et le Népal. L’équipe gagnante remportera le billet pour le deuxième tour de qualification. –VNA