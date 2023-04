Les Vietnamiennes affrontent leur adversaire du Népal. Photo: Fédération de football du Népal



Katmandou (VNA) - L’équipe féminine de football du Vietnam s'est imposée 5-1 le 5 avril au soir à Katmandou face à celle du Népal lors du premier tour de qualification des Jeux olympiques de Paris 2024.

Au stade de Dashrath, les Vietnamiennes ont complètement maîtrisé le match et remporté une large victoire grâce à un doublé de l'attaquante Huynh Nhu et des buts de Pham Hai Yên, Nguyên Thi Bich Thuy et Nguyên Thi Thanh Nha.

L’équipe féminine de football du Vietnam disputeront un autre match avec l’équipe de football féminin du Népal, hôte, dans le groupe C, le 8 avril à Katmandou. Il n’y a que deux équipes dans ce groupe après le retrait de l’Afghanistan et de la Palestine. Le gagnant passera au deuxième qualificatif. -VNA