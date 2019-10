Le jury de la demi-finale, le 6 octobre, au siège social du Courrier du Vietnam à Hanoï. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Six mois depuis son lancement, le concours "Jeunes reporters francophones - Vietnam 2019" a fermé sa boîte de réception le 15 septembre. Le 8 octobre, au siège central du Courrier du Vietnam, à Hanoï, le jury de la demi-finale s’est réuni afin de sélectionner les 20 meilleurs articles du concours.



Lancée le 12 mars à l’occasion de la Fête de la Francophonie, la 4e édition du concours "Jeunes reporters francophones - Vietnam 2019" a reçu un soutien énorme de la communauté francophone au Vietnam.



Cette année, 118 articles rédigés par 130 auteurs et groupes d'auteurs ont été envoyés au comité d'organisation.



Lors de la réunion pour la demi-finale, le jury a fait des remarques sur chaque article, en vue de choisir le top 20. La variété des sujets est le point fort de cette édition 2019.



"Il s’agit d’articles qui parlent des questions socio-économiques, de la vie des étudiants en France et au Vietnam, du tourisme, de la gastronomie et, surtout, de la protection de l’environnement. Il y a même des articles qui n’ont aucune faute d'orthographe et de grammaire !", a précisé Doàn Thi Y Vi, rédactrice en chef adjointe du Courrier du Vietnam et cheffe du jury de demi-finale.



"Certains candidats ont un niveau de français remarquable, a ajouté Lucile Bruand, attachée de coopération éducative de l’ambassade de France au Vietnam. Certains articles sont des souvenirs et épisodes personnelles racontés dans des contextes particuliers ; d’autres ont vraiment un style journalistique soigné, sont accompagnées de recherches et aboutissent à une réflexion bien conduite".



L’écologie et l’environnement, deux thématiques de prédilection



"C'est la deuxième fois que j’ai le plaisir d’être jury de ce concours. Cette année, j’ai vu une prise de conscience des candidats sur les thématiques de l’écologie et de l’environnement, a souligné Samuel Delamézière, directeur de l’Espace Hà Dông. Il y a plusieurs articles qui m’ont touché. J'apprécie beaucoup les candidats qui se posent des questions et qui regardent vers l’avenir."



Ayant pour thème "Le pouvoir des mots", le concours "Jeunes reporters francophones - Vietnam 2019" est soutenu principalement par le Bureau régional Asie-Pacifique (BRAP) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il reçoit aussi le soutien du ministère vietnamien des Affaires étrangères, de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF), des universités et bien d’autres encore.



Le jury de la finale se réunira le 25 octobre, afin de déterminer les primés. Les 20 articles finalistes soront publiés sur le website https://lecourrier.vn/ afin de recueillir les votes pour le Prix du Public à partir du 12 octobre.



La cérémonie de remise des prix se tiendra le 8 novembre, à 16h30, au siège social du Courrier du Vietnam, au 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï.-CVN/VNA